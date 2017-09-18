"Признаю Крым украинским": Симоньян вызвала Порошенко на "дуэль"

Главред пообещала признать Крым украинским, если во время диктанта допустит больше орфографических ошибок, чем Порошенко. Также она отметила, что готова писать диктант абсолютно на любую тему.

Как стало известно, после того, как президент Украины Петр Порошенко начал учить главного редактора РТ Маргариту Симоньян русскому языку, она решила вызвать его на "дуэль". Симоньян отметила, что в качестве оружия она намерена выбрать диктант и уверена, что напишет его в разы лучше украинского лидера. Главред даже заявила о том, что если она допустит больше ошибок, чем Порошенко, то сразу же отовсюду уволится, признает Крым украинским, что Россия бомбит Донбасс, а еще объявит себя вождем мирового фейкньюса".

Симоньян также заявила о своей готовности немного помочь Порошенко и выполнить морфологический разбор абсолютно любого заимствованного наречия или разговорного прилагательного. В качестве примера она назвала "перманентно бухой". По словам главреда, если больше всего ошибок все же сделает украинский лидер, то его смело можно назвать существительным".

Обо всем этом она написала на своей странице в соцсети, однако Петр Порошенко пока не дал своего ответа. Стоит отметить, что на официальном Telegram-канале РТ провели голосование, какой именно текст предстоит написать "дуэлянтам". В настоящий момент больше всего голосов отдали за текст Г. Углова "Алкоголь и мозг" - 69%.