"Усатые монстры": Огромные тараканы атаковали Ростов

Жители Ростова находятся в ужасе и не понимают, почему еще никто не начал травить усатых монстров, атакующих город. Многие также выдвинули теорию, что кто-то намеренно их подкармливает, потому они и собираются целыми полчищами.

Как стало известно, в Железнодорожном районе Ростова появились огромные тараканы, которые атакуют город. С наступлением темноты усатые "твари" выбираются на поверхность, ими кишит вся Портовая улица. Огромные стаи тараканов атакуют дома, канализационные люки и деревья в поисках пищи.

Очевидцам удалось заснять на видео одну из таких вылазок, огромные тараканы разместились на канализационном люке, на который кто-то заботливо бросил горсть крупы.

Местные жители недоумевают, почему власти или спецслужбы не занимаются истреблением усатых монстров, ведь они уже начали заползать в дома и квартиры. Другие же отметили, что таких огромных тараканов могли держать дома в аквариуме, а потом выбросить на улицу, где они размножаются и бродят в поисках еды.