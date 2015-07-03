В Башкирии водители заблокировали АЗС в знак протеста против повышение цен на бензин

Повышение стоимости бензина уже давно волнует граждан России, которые не согласны мириться с таким положением дела. Россияне призывают власти обратить внимание на творящийся беспредел и сами организовывают различные акции протестов.

Как стало известно, один из таких несанкционированных митингов прошел в Башкирии. Там водители заблокировали одну из заправок в знак протеста против повышения стоимости топлива. Отмечается, что на АЗС «Башнефть» в Павловке собрались более десяти автомобилистов, которые перекрыли въезд к заправке и не давали остальным водителям пробраться к колонкам и приобрести бензин по завышенным ценам.

Мужчины сигналили, громко выкрикивали лозунги против повышения стоимости бензина, а также снимали происходящее на телефон. Они призывали всех россиян устраивать подобные митинги в своих городах, чтобы власти обратили на это внимание и предприняли меры.

Стоит ответить, что многие пользователи соцсетей поддержали автомобилистов, отметив, что именно так и следует поступать. Другие же напротив, осудили водителей за несанкционированный митинг и отметили, что собравшиеся на заправке мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее активисты прошлись по улицам Уфы и попросили посигналить тех водителей, которые не согласны с повышением стоимости топлива.