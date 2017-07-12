Сотовый оператор представил два предложения - тарифы "Гол" и "Супер Гол". Подключение к ним доступно в России еще со вчерашнего дня.

Крупный оператор сотовой связи Tele2 запустил новые специальные тарифы для приезжих на ЧМ-2018. Как отмечают эксперты, у них нет аналогов, и они станут наиболее удобными для тех, кто собирается оставаться в России в период прохождения чемпионата мира по футболу хотя бы на две недели.

Первое предложение "Гол" при подключении будет действительно на протяжении указанного периода, 14 дней. Оно обойдется пользователю в 1260 рублей и даст возможность бесплатно звонить в любую точку мира и держать разговор в течение 15 минут, 100 минут разговаривать в пределах страны, а также пользоваться интернет-трафиком.

Во втором случае, при подключении к "Супер Гол", владелец карты Tele2 за 1890 рублей обретает возможность 30 минут роуминга, а также возможность разговаривать 200 минут с пользователем любого оператора.