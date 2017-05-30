Депутаты хотят сократить рабочий день россиян во время матчей ЧМ-2018‍

С таким предложением выступил член Государственной Думы Федерального собрания Дмитрий Свищев. Его затею поддержал его коллега Игорь Лебедев.

Депутаты Госдумы хотят сократить рабочий день россиян во время матчей ЧМ-2018‍. Об этом Свищев, который является членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, лично рассказал корреспондентам одного из отечественных изданий. По мнению депутата, такая мера будет очень своевременной и поможет позаботиться о физическом здоровье россиян. Они смогут не переживать и спокойно добираться до своих домов в дни проведения тех матчей, в которых будут участвовать национальные команды.

Размышляя об этом вместе с Игорем Лебедевым, он отмечает, что сократить можно также и утреннее время после матчей, чтобы граждане могли нормально высыпаться и приходить на работу бодрыми. Как отмечают депутаты, пока что решение об этом не было принято, и вряд ли о нем объявят официально, однако к таким действиям они планируют побудить работодателей.