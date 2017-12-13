Спящий на матрасе бомж испортил рекламу барбершопа в Воронеже

Данная фотография пользуется популярностью в Сети, пользователи уже начали придумывать смешные подпись к ней. Больше всего их интересует, откуда у барбершопа взялся матрас.

По сети гуляет очередная занимательная фотография, которая была сделана в Воронеже. На ней запечатлен бомж, мирно спящий около одного из салонов красоты для мужчин, которые называют барбершопами. Рекламный баннер оказался испорчен видом спящего бомжа, однако это только развеселило воронежцев.

Многие предположили, что мужчина без определенного места жительства является моделью салона, он просто устал и прилег отдохнуть от бесконечных стрижек и фотосессий. Другие же отметили, что это наглядный пример того, какими мужчины заходят и выходят из барбершопа. Больше всего воронежцев заинтересовало, каким образом матрас оказался около салона, однако, видимо, это так и останется загадкой.