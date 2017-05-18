В Ульяновске похоронное бюро "украсило" дорожку кусками надгробных плит

Таким образом похоронное бюро решило "благоустроить" территорию около своей конторы. Отмечается, что уже через пару недель после появления странной дорожки бракованные плиты зашлифовали.

Как сообщается, в Ульяновске прошли работы по благоустройству территорий, в которых приняло участие и одно из похоронных бюро города. Так, тропинку около своей конторы они "подлатали" кусками надгробных плит, на которых отчетливо можно было рассмотреть имена и фамилии покойных, а также дату их смерти. Это возмутило жителей Ульяновска и они пожаловались в администрацию.

Примечательно, что дорожка из надгробных плит лежала около двух недель и вовсе не смущала сотрудников похоронного бюро. Имена покойных на плитах зашлифовали только после того, как на это обратила внимание администрация города.