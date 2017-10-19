Под "Мостом глупости" в Петербурге застряла 151-я "ГАЗель" с биотуалетом в кузове

"Мост глупости" в Петербурге не сдается и продолжает "ловить" "ГАЗели" с зазевавшимися водителями. На прошлых выходных, после того, как под мостом застрял биотуалет, дорожные рабочие решили принять меры по безопасности.

Как стало известно, прошлые выходные привезли знаменитому "Мосту глупости" в Петербурге 150-ю "ГАЗель". Водитель решил, что предупреждающие знаки над мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги всего лишь сказки, решил попытать счастья и проиграл. Примечательно, что в своем кузове он перевозил биотуалет, который и застрял под "Мостом глупости".

После инцидента на День города в Петербурге, когда мост получил юбилейный подарок в виде 150-го застрявшего автомобиля, дорожные рабочие все-таки решили принять комплекс мер по безопасности. Они растянули цепи, которые теперь каждый раз будут стучать по кузову "ГАЗели" и предупреждать водителя об опасности. Кроме того, во всю длину моста начали наносить цветную светоотражающую разметку, а также установили лежачих полицейских, чтобы водители сбрасывали скорость.

Пользователи соцсетей уже шутят на эту тему, отмечая, что это вряд ли поможет и "Мост глупости" как "ловил" незадачливых водителей, так и продолжит это делать.

Напомним, ранее было принято решение приподнять над землей все пешеходные переходы в России для того, чтобы водители сбрасывали скорость, как перед лежачими полицейскими, и уменьшалось количество наездов на пешеходов.