Жительницу Белгорода возмутило мороженое "Стоп-наркотик" в одном из торговых центров

На упаковке возмутившего белгородцев мороженого изображены листья конопли, перечеркнутый шприц и мак. Отмечается, что партию "наркотического" мороженого уже вернули производителю.

Как стало известно, жительница Белгорода гуляла по одному из торговых центров города и заметила мороженое в странной упаковке. Данный продукт носит название "Стоп-наркотик", а на его упаковке изображены листья конопли, перечеркнутый красной чертой шприц, а само мороженое содержит в себе мак.

Она написала жалобу в управление потребительского рынка и после проверки сеть торговых центров Европа" обязали вернуть всю партию "наркотического" мороженого производителю, Курскому хладокомбинату. Примечательно, что на сайте хладокомбината, который занимается выпуском данного мороженого под маркой "Нежная прохлада", эскимо "Стоп-наркотик" отсутствует.