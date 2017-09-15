В Ростове казаки во время ЧМ-2018 будут следить за целующимися геями

Ростовские казаки заявили о том, что если на улицах города во время ЧМ-2018 по футболу будут замечены целующиеся мужчины, то их тут же передадут в руки полиции. Кроме того, казаки пообещали следить не только за геями, но и за другими нарушителями порядка.

Как стало известно, более 300 казаков выйдут на помощь сотрудникам полиции в Ростове-на-Дону во время ЧМ-2018 по футболу. Они будут тщательно следить за тем, чтобы никто не нарушал порядок, а также передавать дебоширов сразу в руки правоохранителей. Как рассказали сами казаки, они намерены "оставить нагайки дома", чтобы не провоцировать скандалы, а также пообещали не применять физическое насилие.

Особое внимание члены казачьего сообщества намерены обратить на лица нетрадиционной сексуальной ориентации. В частности, большим нарушением будут считаться поцелуи между двумя взрослыми мужчинами. О таких личностях казаки сразу же будут сообщать полиции и не собираются самостоятельно предпринимать какие-либо действия в отношении геев.