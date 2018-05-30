Журналисты заплатят $50 000 за интервью с «воскресшим» Аркадием Бабченко

Журналист Аркадий Бабченко, который прославился после инсценировки своего убийства, заявил, что даст согласие на интервью, только если ему заплатят довольно-таки крупную сумму денег.

Известно, что коллеги Аркадия Бабченко после известия о его смерти собрали немалую сумму денег для того, чтобы помочь «вдове» с шестью детьми. Однако после того, как Бабченко начал считаться «воскресшим», он решил, что может заработать неплохую сумму денег на журналистах, которые хотят взять у него интервью.

$50 000 – именно столько Аркадий Бабченко хочет взять со своих коллег, чтобы предоставить им информацию. По словам Бабченко, эти деньги уйдут на то, чтобы начать жизнь с чистого листа и забыть про случай с организацией покушения на него. Однако при этом Бабченко отметил, что даже за эту крупную сумму он не согласится провести беседу со средствами массовой информации из России.

Для тех, кто не знает, совсем недавно СМИ сообщили о смерти Аркадия Бабченко и власти Украины начали обвинять в произошедшем российские спецслужбы. Однако буквально на следующий день Бабченко подобно фениксу воскрес из мертвых и объявил о том, что его «убийство» было инсценировкой с целью поймать настоящего преступника, который организовал на него покушение.