Родители Петрозаводска обратятся к Путину на Прямой линии из-за проблем в детсадах

Родители не согласны с новой системой в детских садах, где предлагают троих воспитателей делить на две группы. В связи с этим они записали видеообращение к президенту, в котором просят разобраться с данной ситуацией.

Как известно, 7 июня в России пройдет Прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой граждане будут задавать ему интересующие вопросы и попросят решить некоторые проблемы в различных регионах РФ. Так, родители из Петрозаводска также решили попытать счастья и обратиться к президенту со своей проблемой.

Дело в том, что в Петрозаводске хотят ввести новую систему в детских садах и предлагают разделить троих воспитателей на две группы, хотя ранее было по два воспитателя на каждую группу детей. Родители считают, что подобная система по оптимизации дошкольного образовательного процесса является вопиющим нарушением конституционных прав ребенка. К тому же, в таком случае на одного воспитателя будет возлагаться большая ответственность, они начнут больше уставать и в дальнейшем не смогут нормально справляться с работой.

Кроме того, появились сведения, что в текущем году хотят сократить и младший обслуживающий персонал, куда входят уборщицы, повара, санитарки и дворники. Это возложит еще больше обязанностей на воспитателей, они будут полностью перегружены. Также, если пройдет сокращение среди поваров, то детей уже не будут кормить настоящей домашней пищей, им будут привозить готовые обеды непонятного производства.

Жители Петрозаводска записали видеообращение к Путину, а также составили петицию за отмену подобных нововведений в детсадах, которая уже собрала более 1000 подписей.