Роскачество перед ЧМ-2018 проверит более 40 сортов пива

Как удалось выяснить, общее количество солода и хмеля не должно быть меньше 80%, в противном случае, пиво не будет обладать насыщенным вкусом и ароматом. Остальные компоненты пива, такие как кукурузная патока и крахмал, не должны быть более 20%.

Как стало известно, перед ЧМ-2018 правительство РФ поручило Роскачеству проверить качество светлого фильтрованного пива. В связи с этим в городах, где будут проходить матчи, Роскачество должно будет провести проверки и сравнить более 40 сортов как российского, так и иностранного пива.

Перед проверкой сотрудники Роскачества решили рассказать россиянам, как можно самостоятельно отличить нормальное пиво от фальсификата. Отмечается, что в первую очередь следует обратить внимание на пену, если она обладает способностью сохранять стойкость менее трех минут, то такое пиво является фальсификатом.

Кроме того, нужно всегда обращать внимание на этикетку, где должен указываться срок годности пива, который должен составлять не более 6 месяцев с момента розлива, а также количество этилового спирта. Примечательно, что в случае с такими напитками, как эль, пивной напиток, сидр и крафтовое пиво, угасающая пена может стать всего лишь "авторской" характеристикой, потому ничего плохого в этом нет.