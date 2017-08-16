Всего под мост погрузили 6694 сваи различных типов. Всего их было три: трубчатые, буронабивные и призматические.

На Крымском мосту в железнодорожной части завершили установку свайных фундаментов. Последний стержень, служащий цели придания прочности строению, был погружен к основанию опоры номер 254. Именно на нем рабочие, участвующие в грандиозном проекте, оставили свои автографы. Это были их автопортреты, имена, фамилии, а также росписи.

Как отмечается, строители смогли подстроиться под планы работ и научились выполнять их в скоростном режиме. Так, если в самом начале на установку всего одной сваи у них уходило до 25 дней, то в скором времени они научились делать это всего за сутки.

Инженеры заранее продумали, как именно будут установлены данные опоры. Согласно их указаниям рабочие закрепляли их под водой как в вертикальном положении, так и с уклоном в сторону. Помимо этого, в местах, где трубы соприкасаются с морской водой, их обработали антикоррозийным покрытием.