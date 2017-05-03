Жители Омска пришли в восторг от котиков-почтальонов в филиалах «Почты России»

Как удалось выяснить, во многих отделениях «Почты России» живут коты и обязательно рыжие. Жителей Омска привел в восторг котик, который «работает» в отделении почты на старой Московке.

Один из жителей Омска опубликовал в сети фотографию рыжего кота, который мирно спит на стопке свежих газет в одном из отделений «Почты России». Он отметил, что котик устал работать и ушел на перерыв, тем самым дал возможность поработать другим сотрудникам отделения.

Пользователь отметил, что заметил милого котика в отделении, которое находится на старой Московке. Многие пользователи сети тут же принялись умиляться такому сотруднику «Почты России» и отмечать, что таких рыжих «почтальонов» видели и в других отделения «Почты России». В частности, еще один милый котик был замечен в почтовом отделении Нефтяников.

Другие же сразу выразили недовольство тем, что пушистые создания не обитают абсолютно во всех отделения «Почты России», отметив, что без них некоторые филиалы «недоукомплектованы».