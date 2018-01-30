В ижевском ТРК «Петровский» камеры в примерочных следят за людьми

В Ижевске местные жители пожаловались, что ТРК «Петровский» нарушает правила. В Сети некий аноним заявил, что прямо над примерочной заметил камеру, подчёркивая, что это «не нормально», как сообщает HotGeo.

Интернет-пользователи не пришли к единому мнению. Одни вообще не увидели на снимке камеры, посчитав, что это просто система пожаротушения. Другие отметили, что если что-то и снимают, то работников ТРК «Петровский», а не посетителей.

Третьи вообще не удивились новости о камерах, заявляя, что об их наличии в примерочных давно уже известно. Некоторые жители Ижевска указали, что видели подобное и ещё в ряде магазинов, включая торговые точки сети «Ашан». Главное, как подчеркнули такие пользователи, вести себя спокойно и не позволять ничего нецензурного – тогда и съёмка вреда не принесёт.