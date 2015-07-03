В Уфе водители приняли участие в акции «Посигналь, если против повышения цен на бензин»

Активисты вышли на оживленные улицы города с плакатами в руках и водители поддержали акцию против повышения цен на бензин громкими автомобильными гудками. Как стало известно, в Уфе прошла акция «Посигналь, если против повышения цен на бензин».

Организатор движения Альберт Рахматуллин рассказал о том, что в связи с резким скачком стоимости бензина он решил узнать мнение автомобилистов по этому поводу, потому и прошелся по оживленным улицам города. В руках он держал плакат с призывом посигналить, если автовладельца не устраивает такое резкое повышение стоимости топливо.

Водители тут же отреагировали и решили поддержать акцию, проезжая мимо активиста, они долго сигналили, выражая свой протест. Рахматуллин отметил, что удовлетворен прошедшей акцией и отметил, что даже богатые люди не согласны с таким положением дел в стране. Он также рассказал о том, что многие люди согласились поддержать его и вместе пройтись по улицам, потому в ближайшее время акция будет продолжена.

Напомним, ранее сообщалось о том, что свое недовольство выразили и жители Воронежа. Они решили наглядно показать, как за последние 1,5 недели выросла цена на бензин, сфотографировав табло на заправке до и после повышения стоимости топлива.