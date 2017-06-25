Жители Воронежа наглядно показали шокирующий рост цен на бензин за 1,5 недели

Жители Воронежа по-прежнему продолжают обсуждать в соцсетях резкое повышение цен на бензин. На этот раз они даже наглядно показали, как изменилась стоимость за полторы недели.

Все жители России в настоящий момент находятся в бешенстве от такого резкого повышения стоимости бензина и пытаются найти заправки, где можно приобрести топливо по старой цене. Жители Воронеже не являются исключением и предлагают в соцсетях делиться адресами заправок, где можно купить бензин подешевле.

Так, они рассказали о том, что в городе за последние полторы недели стоимость бензина взлетела на целый рубль и опасаются, что уже через пару месяцев за простой АИ-92 придется заплатить не менее 50 рублей. В качестве наглядного примера одна из жительниц Воронежа сфотографировала табло с ценами бензина полторы недели назад и сейчас. Воронежцы углядели шокирующую разницу, ведь раньше АИ-92 стоил 41,10 рублей, а АИ-95 44,10 рублей, а спустя полторы недели их можно купить за 42,20 и 45,50 соответственно.

Таким образом можно заметить, что за такой короткий период времени цены выросли более, чем на 1 рубль, и это первый раз, когда воронежцы замечают такой "беспредел" на заправках.