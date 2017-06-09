Российские пилоты встретились с летающей тарелкой над Чёрным морем

Неожиданным столкновением окончилася обычный вылет российских пилотов. В небе над Чёрным морем они заметили летающую тарелку, полностью соответствовующую стереотипным представлениям о НЛО.

В Сети появилась видеозапись столкновения с космическим кораблём инопланетян. В ролике видно, как серебристый диск появляется из-за облаков перед одним из самолётов. Отчетливо видны блики солнца на поверхности НЛО. Подобные столкновения с пришельцами в небе не являются редкостью, по мнению уфологов, 30% всех пилотов встречаются с НЛО хоть раз за всю свою карьеру. Специалисты связывают такой интерес со стороны пришельцев с тем, что столкновение в небе является прекрасной возможностью изучения земных самолётов.

Стоит отметить, что советские и российские пилоты ранее встречались с НЛО во время вылетов. Одним из известных примеров является история о Максиме Чурбакове, который столкнулся пришельцами в виде огненного шара в 1991 первом году. У него отказали приборы, из-за чего пилоту пришлось катапультироваться. Максим уверен, что в тот момент самолёт находился под управлением НЛО. Материалы этого дела по-прежнему не рассекречены.