Корова-нелегал: в Болгарии за незаконное пересечение границы ЕС хотят усыпить беременное животное

Беременная корова по кличе Пенка сбежала от своего хозяина, она преодолела порядка 20 километров и пересекла границу с Сербией. Теперь ей грозит усыпление, а безутешный хозяин пытается спасти животное, ища помощи у общественников.

Как сообщает издание The Independent, болгарский фермер рискует потерять свою корову, ведь та оказалась «беглянкой-нелегалом». Все дело в том, что беременное животное сбежало, а нашли его уже в Сербии. По словам хозяина коровы, она смогла преодолеть порядка 20 километров, затем пересекла границу Болгарии с Сербией. Уже там ее нашел местный фермер, который вернул животное владельцу.

Однако, на этом история не закончилась. Для своего «побега» корова выбрала Сербию, которая не входит в состав Евросоюза. Поэтому, из-за правил таможни ЕС, ей грозит усыпление. Все дело в том, что животные не могут пересекать границу без ветеринарного сертификата. Как корова пересекла границу и миновала таможню – остается загадкой. Хозяин животного ищет помощи у общественников, стараясь спасти свою корову от гибели. По словам владельца беременной «беглянки-нелегалки», у нее есть свидетельство о карантине в Сербии, согласно которому она здорова. Хозяин бросил все силы, чтобы спасти Пенку, он открыл сбор электронных подписей, его уже поддержали порядка 4,5 тысяч человек.