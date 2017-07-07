«Что за парад?»: Мужчины в подгузниках шокировали жителей Уфы

1 июня, в день защиты детей, жители Уфы наблюдали на странным шествием мужчин, на которых из одежды были лишь подгузники и чепчики. Происходящее успели снять на видео, пользователи Сети так и не смогли выяснить, зачем же взрослые люди устроили такую акцию.

Как сообщается, в Уфе возле больницы были замечены мужчины, которые шли в подгузниках и чепчиках. Очевидцы странного шествия были шокированы увиденным и сняли вся происходящее на видео. Некоторые предположили, что такие наряды мужчины надели в честь праздника дня защиты детей.

Пользователи шутят о том, что мужчины «впали в детство» и решили отказаться от проблем взрослой жизни. Что же на самом деле происходило, был ли это какой-то странный парад – пока не известно. Некоторые предполагают, что мужчины проиграли кому-то в споре, из-за чего им пришлось выполнить необычное пожелание победившего.

Нашлись и те, кто не увидел в случившемся ничего смешного. Такие пользователи советовали вызывать полицию и арестовывать полуголых мужчин за их непристойное поведение. Однако, такие идеи мало кто поддержал. Юзеры активно распространяют ролик по Сети и строят версии о произошедшем, отмечая, что в психбольнице мог быть «выходной».