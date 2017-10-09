Пользователь социальной сети Facebook под именем Виктор Берновский опубликовал на своей странице фотографию порнозвезды, подписав в саркастическом стиле, однако не все поняли его хитрого умысла.

Тролль из сети заставил других пользователей делать репост фотографии Саши Грей. На своей странице в одной из социальных сетей он опубликовал ее фото, подписав словами о том, что это никому не знакомая девушка Саша Серова, которая живет в провинции, однако в своем молодом возрасте взяла "тройной интеграл от многочлена в общем виде" на международной олимпиаде по математике. Также он добавил, что об этом никогда не напишут в СМИ, так как им больше нравится описывать жизни знаменитостей Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой.

Те, кто не узнал девушку на фото, действительно начали делать репосты записи, таких человек было почти три с половиной тысячи. Тем не менее, в аудитории интернет-тролля были и знакомые с личностью Саши Грей пользователи, которые сразу заметили подвох. Хотя на фотографии порноактриса выглядела как обычная скромная девушка, они сразу разоблачили автора саркастического поста.