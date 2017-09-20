Россиянка сделала тест ДНК для того, чтобы Лоренцо Эбесилио выплачивал аллименты его дочери

На проекте «Пусть говорят» прогремел очередной скандал. На этот раз в известной программе прозвучала история Анны Багаевой, которая рассказала о том, что родила ребенка от известного футболиста.

Россиянка рассказала о том, что встречалась с Лоренцо Эбесилио и вступила с ним в интимную связь, после чего забеременела. Футболист изначально обрадовался новости, но потом и вовсе пропал. В итоге кировчанка решила обратиться к адвокату и доказать отцовство футболиста, чтобы он помогал ей воспитывать совместную дочь хотя бы материально. Для этого Анна сделала тест ДНК.

Реакция гостей в студии была неоднозначной. Некоторые поддержали девушку, но в то же время нашлись и те, кто обвинил девушку в том, что она предоставила футболисту эскорт-услуги, чтобы потом стянуть с него деньги. Поддержать Анну приехала ее сестра-близнец Алла, которая рассказала о том, что Лоренцо ей тоже нравился, однако на тот момент она имела свои отношения и не собиралась мешать сестре.

Известно, что футболист Лоренцо Эбесилио, о котором шла речь в эфире, играет в футбольной команде Кипра «АПОЭЛ». Однако в период с 2014 по 2016 год Лоренцо Эбесилио был участником российских клубов «Мордовия» и «Анжи».