Популярный детский пляж в Севастополе не готов к летнему сезону

Севастополь, как и весь полуостров, готовился к летнему сезону и приезду многочисленных гостей Крыма. Но, в некоторых местах результаты не соответствуют должному уровню. Так, по мнению севастопольцев, популярный детский пляж "Омега" оказался не готов к началу курортных мероприятий.

В интернете появились фото, показывающие, в каком удручающем состоянии находится этот пляж: поломанные тенты, бродячие собаки, повсеместная грязь, заросшая водорослями прибрежная полоса.

"Ощущение разрухи" - неутешительно резюмирует автор фотографий. Другие пользователи Сети согласились с этим, добавив, что курортный сезон в этом месте на грани срыва. А самые большие скептики уверяли, что подобная ситуация на этом пляже Севастополя каждый год. И нужны радикальные меры, чтобы исправить ситуацию к лучшему.