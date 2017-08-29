Вопреки мнению о "мешающем" Крымском мосте, по Керчь-Еникальскому каналу проходит все больше судов‍

Специалисты из Росморречфлота провели исследование, согласно которому выяснили, что в период с января по май текущего года суда прошли Керченский пролив более 11 с половиной тысяч раз, что говорит об увеличении транзита на 19,2%.

Вопреки мнению о "мешающем" Крымском мосте, которое пытались пропогандировать власти Украины, по Керчь-Еникальскому каналу проходит все больше судов‍. Об этом сообщили сотрудники по связям с общественностью Росморречфлота. Они отследили передвижения по нему и выяснили, какой статистикой указанный выше период отличился от аналогичного за год ранее.

Специалисты морского агентства отмечают, что в этом году было совершено больше проходов судов из Азовского моря в Черное. Это число составило 5946 проходов. В обратном направлении плавали на 190 раз меньше.

Очевидно, что возведенный Крымский мост не стал помехой для морских судов. Пролета для них шириной в 185 метров шириной и 35 метров высотой вполне хватает для пропуска всех из них.