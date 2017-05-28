В Омске недовольные ценами на бензин устраивают митинги

1 июня недовольные омичи будут требовать снижения цен на топливо. Помимо этого, митинг посвятят требованиям выполнить майские указы президента и соблюдать права детей на получение бесплатного дошкольного образования.

Как сообщается, в Омске только за май цены на бензин менялись 9 раз. Было даже такое, что топливо поднималось в стоимости буквально за ночь. Ситуация с ценами на бензин, дизельное топливо и газ возмущает горожан. На это обратил внимание и глава региона Александр Бурков.

Первый день лета в Омске решили посвятить митингу и шествию против бесконтрольного роста на цену топлива. Помимо недовольства стоимостью бензина, возмущенные омичи выразят свое требование соблюдать майские указы Путина. Также будут высказаны претензии на счет нарушения прав детей на их бесплатное дошкольное образование.

С 12:00 до 13:00 часов митинг будет проходить на Площади Победы. После, участники акции отправятся шествием по улицам Ленина, Тарской и Интернациональной. Затем митингующие вновь пойдут на площадь. Предполагается, что с 13:20 до 14:30 там состоится еще одна акция, на которой горожане выскажут свое недовольство. Как считают организаторы, митинг посетят порядка 300 человек. Однако, число участников может возрасти, ведь цены на бензин беспокоят куда большее количество жителей Омска.