Созданный британскими учеными фильм может менять сюжет по настроению зрителя

Над фильмом работали исследователи из университета в Ноттингеме. Суть новой разработки в том, чтобы каждому зрителю фильм пришелся по душе. Фильм «Момент» выйдет в свет уже 7 июня.

Режиссером данной картины был Ричард Рэмчерн. Для создания фильма с меняющимся сюжетом, актерскому составу пришлось отыграть 101 триллион кадров. В основу сюжета фильма «Момент» вошла история о будущем, которое омрачено из-за того, что в мире началась война между искусственным интеллектом и человечеством.

Продолжительность фильма заняла 27 минут. Перед просмотром зритель должен надеть на себя специальную гарнитуру, которая считывает данные электрической активности мозга. С помощью этого ученым удалось измерить уровень внимания и настроения. Показания датчиков способны изменить не только сюжет, но еще и музыку, а также темп фильма.

Известно, что созданный британскими учеными фильм «Момент» планируют представить уже 7 июня на кинофестивале в Шеффилде. После того, как фильм будет представлен на мероприятии, его также смогут посмотреть и британцы из других городов.