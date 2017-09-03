Гитарист группы Anal Cunt погиб, "дурачась" на эскалаторе

Джошу Мартину на момент смерти исполнилось 45 лет. Отмечается, что инцидент произошел еще 28 мая, однако известно о нем стало только сейчас.

Как сообщают СМИ, гитарист американской грайндкор-группы Anal Cunt Джош Мартин погиб в результате несчастного случая. 28 мая он отправился в торговый центр в Провиденсе штата Род-Айленда и там решил "подурачиться" на эскалаторе. Сотрудники полиции в своем рапорте указали на то, что Мартин влез на поручень эскалатора, начал на нем кататься, однако не удержался и упал.

При падении гитарист ударился головой о стол в зоне ресторанного дворика, однако до приезда скорой был еще жив. Медики попытались оказать ему помощь и забрали в больницу, однако Джош Мартин получил серьезную травму головы, несовместимую с жизнью.

В настоящий момент смерть гитариста Anal Cunt рассматривается, как несчастный случай.