Из-за расистской шутки компания Disney закрыла любимый сериал Трампа

Причиной для закрытия ситкома «Розанна» стал пост создательницы шоу, который та разместила в своем Twitter. Актриса Розанна Барр сравнила старшего советника экс-президента США Барака Обамы Валери Джаретт с обезьяной.

Как стало известно, американский телеканал АВС, который принадлежит компании The Walt Disney Company, сообщил, что любимый ситком Дональда Трампа будет закрыт. Речь идет о шоу «Розанна». Создательница и главная звезда ситкома «Розанна» написала в Twitter комментарий, в котором сравнила экс-советницу и подругу Барака Обамы с обезьяной.

Розанна Бар написала, что при «скрещении Братьев-мусульман и Планеты обезьян» получится Валери Джаретт. Такие слова стали ее реакцией на высказывание одного из юзеров на тему «шпионства ЦРУ» за кандидатами на пост президента Франции. Ее комментарий сразу вызывал волну негодований. Пользователи начали обвинять Розанну Барр в расизме.

Актриса решила исправить ситуацию и написала извинение, в котором признала свою «неудачную и дурную шутку». Однако, это ее шоу уже не спасло. Одной шуткой Розанна Барр разрушила не только свою карьеру, но и ситком, который был любимым проектом президента США Дональда Трампа.

Президент телеканала ABC Ченнинг Даги заявил, что слова Розанны Бар были «отвратительными, мерзкими». Помимо этого, они шли в разрез с ценностями компании. Его слова у себя на странице разместил глава компании Disney Роберт Айгер, который отметил, что закрытие ситкома было единственным верным решением.