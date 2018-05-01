СМИ: В семье убитого журналиста Бабченко воспитываются шестеро приемных детей

Информация об этом появилась в Telegram-канале "Методичка". Отмечается, что сейчас опекуном детей остается мать Бабченко Юлия Александровна.

Как стало известно СМИ, в семье убитого российского журналиста Аркадия Бабченко воспитываются шестеро приемных детей, которые после его смерти остались на попечении матери и жены покойного. Отмечается, что семья Бабченко брала детей из детских домов Липецка, так как там до них не было никакого дела.

Канал сообщает, что журналист своими силами воспитывал приемных детей и помощи ни у кого не просил. Его жена и мать смогли создать все условия для комфорта детей и строго относились к воспитанию. Дети умеют помогать по дому, поддерживать друг друга и являются настоящей семьей.

Кроме того, никто из них без дела не "болтается на улице", у каждого имеется свое хобби. В семье Бабченко дети занимаются музыкой, танцами, рисованием и спортом, а также увлекаются компьютерными технологиями, помогая бабушке составлять документы в специальных программах.

В настоящий момент опекуном приемных детей остается мать погибшего журналиста Юлия Александрова, после смерти Бабченко они продолжат заниматься воспитанием и смогут вырастить достойных граждан России.