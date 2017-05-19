В Омске сотрудники МЧС потушили пожар при помощи лейки и ведер с водой

Инцидент произошел в понедельник, 28 мая, на улице Донецкой возле гаражного кооператива "Центральный-23". Очевидцу показалась данная ситуация комичной, он снял происходящее на видео и опубликовал в соцсети.

Как стало известно, до Омска добрались "нанотехнологии", которыми с успехом пользуются сотрудники МЧС. На улице Донецкой около гаражного кооператива загорелась трава и спасатели принялись тушить возгорание обычной лейкой и ведрами с водой. Как только вода в лейке заканчивалась, другой спасатель тут же восполнял ее запасы и тушение продолжалось.

Как рассказал очевидец, опубликовавший видео, он услышал пожарную сирену и решил выйти на улицу посмотреть, что происходит. Тогда-то он и стал свидетелем комичной ситуации. Несмотря на всю курьезность, сотрудники МЧС, по словам свидетеля, справились с возгоранием довольно оперативно. Довольно небольшую площадь пожара весьма необычным способом удалось ликвидировать за короткое время.