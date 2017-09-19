Апокалиптические черные облака в вечернем небе испугали жителей Коми

Необычное явление удалось запечатлеть на камеру мобильного телефона и опубликовать в соцсети. Пользователи сразу же сравнили происходящее в вечернем небе с надвигающимся концом света.

Вечером 26 мая житель Коми опубликовал пугающие снимки в соцсети и отметил, что на Печору надвигается конец света. На опубликованных кадрах пользователи сети тут же заметили так называемые апокалиптические облака черного цвета, которые словно свернуты в плотную трубочку.

Многие начали испуганно спорить о надвигающихся бурях и даже припомнили сказку "Волшебник Изумрудного города", другие же просто согласились с автором фото и заявили о скором конце света, который уже давно обещают ученые со всего мира.

Все же нашлись те, кто дал более логичное объяснение увиденному в вечернем небе Печоры. Оказалось, что на самом деле жителю Коми удалось запечатлеть не такое уж и редкое явление, которое официально называют "шквальный ворот". Отмечается, что подобные облака обычно возникают перед грозой, когда теплые облака сталкиваются с холодными.