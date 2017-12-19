«Нет мужчин – нет стресса»: 106-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

По мнению долгожительницы Мэдлин Дай, мужчины и отношения с ними приносят лишь стресс. Сама она, за свои 106 лет, ни разу не ходила на свидания и даже в паб она впервые пошла в возрасте 90 лет.

В свой 106-й День Рождения жительница Великобритании рассказала, что могло стать секретом ее долголетия. Как оказалось, столько лет женщине удалось прожить из-за того, что она никогда не заводила отношений с мужчинами. Пожилая британка утверждает, что именно это избавило ее от стрессов и предоставило возможность так долго жить.

Всю свою жизнь Мэдлин Дай жила одна. Лишь в 103 года она наняла сиделку. Однако, женщина и сейчас может передвигаться без трости. Более того, долгожительница ведет активную жизнь, имеет друзей и не нуждается в помощи посторонних, когда одевает одежду. Племянница женщины рассказывает, что ее тетя вызывает у все х своих родственников восхищение.

По словам племяннице, которой уже 80 лет, ее 106-летняя родственница всю жизнь жила одна. На вопросы о муже или возлюбленном долгожительница всегда говорит, что у нее никого нет и не было. Именно поэтому, любит говорить 106-летняя женщина, она и смогла дожить до такого возраста.

Так, за свои 106 лет британка ни разу не была свиданиях. Более того, даже в паб она впервые пошла уже в возрасте 90 лет. Выходит, что если у женщины нет мужчин, то и нет стресса.