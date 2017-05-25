В пригороде Йошкар-Олы прохожие чуть не пострадали от рекламного «щита-убийцы»

О происшествии рассказала жительница поселка Медведево, где 29 мая на землю рухнул огромный рекламный щит. По словам девушки, установка держалась на «честном слове» и ее падение было лишь вопросом времени.

Как сообщила местная жительница, на улице Логинова в поселке Медведево стоял щит, который постоянно шатался и мог рухнуть на прохожих в любой момент. «Щит-убийца», как прозвали его местные СМИ, сильно раскачивался от ветра и был угрозой для прохожих. Если бы массивная конструкция упала на человека, то он бы непременно пострадал.

В итоге, 29 мая, проходя мимо места, где стоял «щит-убийца», девушка обнаружила, что конструкция все-таки рухнула. По словам жительницы, она была рада, что при падении щита никого не было рядом и прохожие не пострадали.

Рекламный щит рухнул прямо на тротуар, где могли идти люди. Почему конструкция была так плохо закреплена, и кто будет демонтировать рухнувшую установку – не известно. Местная жительница, рассказавшая о происшествии, утверждает, что падение щита было лишь «вопросом времени», а от травм прохожих спасло «чудо».