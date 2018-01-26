В небе над Воронежем заметили самолеты "американских шпионов"

В последнее время над Воронежем довольно часто летает самолеты, что весьма беспокоит жителей города. В минувшие выходные очевидцы даже засняли на видео один из самолетов, гул от которого очень долго слышался в небе.

Как стало известно, житель Воронежа пожаловался в соцсети на то, что ему не дают покоя пролетающие над головой самолеты, их гул слышно буквально каждые 5 минут. Он запечатлел на видео один из лайнеров и поинтересовался у пользователей, с чем это может быть связано.

Воронежцы моментально подключились к обсуждению и также рассказали о том, что тоже неоднократно слышали гул самолетов. Пользователи предположили, что американцы начали вести слежку за Россией, потому периодически в небе можно заметить шпионов США. Кто-то даже выдвинул теорию о том, что российские военные таким образом защищают Воронеж от вторжения пришельцев, ведь НЛО в последнее время стало часто наведываться в Россию.

Остальные пользователи постарались найти логичное объяснение и отметили, что, возможно, где-то проходят учения и самолеты просто отрабатывают различные маневры.