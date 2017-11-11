В Госдуме предлагают наградить Москву статусом города-курорта

В России в скором времени может появиться еще один город-курорт. Депутат Михаил Дегтярев считает, что благодаря этому удастся увеличить поток туристов в Россию.

Как стало известно, в Госдуме придерживаются мнения, что Москву уже давно пора наградить статусом города-курорта наравне с Сочи. Депутат Михаил Дегтярев сообщил о том, что подобный депутатский запрос он уже отправил в Минздрав России. Он отметил, что Москва в качестве курортного города будет привлекать еще больше туристов, чем сейчас, поток может увеличиться в несколько раз.

Для этого он предлагает очистить Москву-реку, оборудовать вокруг нее песчаные пляжи и видоизменить набережные. Благодаря этому, полагает Дегтярев, Москва-река станет такой же визитной карточкой, как и Кремль.

Граждане России смогут вместе с семьями выбираться по выходным на Москву-реку, плавать и наслаждаться летним отдыхом, туристы будут приезжать для того, чтобы полюбоваться на пляжи и реку посреди огромного города.

Стоит отметить, что Москва пользуется популярностью у туристов, она уже попала в тройку самых популярных российских городов у путешественников. Столица заняла второе место, на первом значится мрачный и пасмурный Санкт-Петербург.