Роструд напомнил россиянам о предстоящей длинной рабочей неделе

Как известно, ежегодно 12 июня отмечается День России, а в этом году перед праздником россиян ожидает длинная рабочая неделя. Об этом в понедельник, 28 мая, поспешил напомнить Роструд.

Как стало известно, на следующей неделе всем жителем России, которые трудятся в государственных учреждениях, придется отработать целых шесть дней подряд в связи с тем, что 12 мая будет проходить празднование Дня России. Это связано с тем, что в этом году праздник выпал на вторник.

Отмечается, что рабочая неделя начнется 4 июня и закончится 9 июня. Сразу же после тяжелых трудовых будней россиян ожидает сразу три выходных дня, в период с 10 по 12 июня включительно.

Роструд также поспешил обрадовать россиян и напомнил, что в День России граждан ожидают увеселительные мероприятия, концерты, различные бесплатные экскурсии, а также фестивали и, по традиции, красивый фейерверк на Красной площади.