"Странные вещи": Лавров рассказал о террористах, появляющихся на подконтрольных США районах в Сирии

В Сирии вновь происходят странные вещи. По версии российского МИД, в районе Ат-Танфа, который находится под контролем США, начали появляться террористические группировки, связанные с ИГ* (запрещена в РФ).

В понедельник, 28 мая, глава МИД России Сергей Лавров поделился сведениями о странных вещах, которые происходят в подконтрольных США территориях в Сирии. По его словам, в районе Ат-Танфа начали появляться некие террористические группировки, которые так или иначе имеют отношение к запрещенному в России бандформированию ИГ*.

Лавров отметил, что Москва имеет уже немало доказательство того, что на подконтрольной США территории творятся "странные дела". Министр отметил, что сам по себе район Ат-Танфа не представляет из себя никакого значения для антитеррористических операций, именно поэтому из него уже давно пора вывести американских военных, так как находиться там просто не имеет смысла.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные ищут причастных к гибели четверых военнослужащих во время нападения боевиков в Сирии. В качестве подозреваемых находятся террористы ИГ* и "умеренная оппозиция".