Посольство РФ в Лондоне ответило на обвинения россиян в нападении на фанатов в Киеве

Как известно, Daily Mirror обвинило россиян в том, то они избили фанатов "Ливерпуля" в Киеве. В российской посольстве в Лондоне не согласились с выводами таблоида и предложили свою версию случившегося.

Как известно, 26 мая возле киевского стадиона "Олимпийский" произошла массовая драка, травмы получили граждане Великобритании, болеющие за ФК "Ливерпуль". Сразу же после произошедшего британское издание заявило о том, что к нападению на британцев причастны россияне. Аргументом за то, что это сделали именно граждане России, выступил русский язык, на котором говорили задержанные.

Daily Mirror также отметило, что избивавшие британцев носили футболки с надписями на русском языке, потому нет доказательств того, что Россия не имеет отношения к случившемуся. Журналисты также намекнули на то, что так российские фанаты разминаются перед грядущим ЧМ-2018.

Несмотря на "неопровержимые" доказательства издания, посольство России в Лондоне выдвинуло свою версию. В ведомстве отметили, что в Киеве большинство жителей говорят на русском языке, так же как и могут носить одежду с русскими фразами. Кроме того, в Украину из России сотрудники пограничной службы не пропускают мужчин, которые уже достигли призывного возраста. В посольстве отметили, что Daily Mirror занимается распространением фейковых новостей, создавая новые провокации.