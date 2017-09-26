Российские военные ищут ответственных за гибель четырех военнослужащих в Сирии

Буквально недавно СМИ сообщали о четырех военнослужащих, которые погибли во время столкновения с боевиками в сирийском Дейр-эз-Зоре. В настоящий момент ведется расследование произошедшего и выясняется, кто может быть ответственен за нападение.

Известно, что российские военные подозревают в причастности к атаке как террористов из группировки ИГ* (запрещена в РФ), так и так называемую "умеренную оппозицию". Заместитель представителя Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников отметил, что пока не стоит верить данным о том, что во время нападения боевиков могли погибнуть до 9 российских военнослужащих, он уверен, что стоит полагаться на официальную информацию Минобороны.

По его словам, пока еще слишком рано обсуждать причины произошедшего, ведь имеется мало данных, необходимо подождать, пока информации о нападении станет больше.