В Воронеже парень повеселил горожан, станцевав в люке автомобиля

Ранним воскресным утром жители Воронежа стали свидетелями продолжения вечеринки одного молодого человека. Многие предположили, что пьяный парень просто хорошо повеселился ночью и ехал домой, хотя душа требовала вечеринки.

Как стало известно, ранним утром в воскресенье, 27 мая, жителей Воронежа повеселил молодой человек, который исполнил зажигательные танцы на крыше автомобиля около Памятника Славы. Отмечается, что в какой-то момент из люка проезжающего автомобиля выбрался молодой человек, подставил свое лицо яркому солнышку и принялся танцевать.

Он зажигательно пританцовывал, размахивая руками в разные стороны, что многим водителям соседних автомобилей захотелось присоединиться к своеобразному "флешмобу". Танец молодого человека попал на видео и он за короткое время стал звездой социальных сетей.

Так, пользователи сети принялись обсуждать произошедшее, отметив, что скорее всего танцор просто пьян и не успел как следует отойти от субботней вечеринки. Именно поэтому он вылез в люк автомобиля и устроил свою собственную дискотеку. Другие же предположили, что у парня просто хорошее настроение и он решил поделиться им с окружающими, что у него не плохо получилось.

Все же многие сошлись во мнение, что такие энергичные танцы с утра заряжают позитивом и поблагодарили танцора за хороший настрой в праздничный день.