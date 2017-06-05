ГУ МЧС предупредило жителей Урала о надвигающемся урагане

На Урал надвигается страшный ураган. Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области предупредили жителей Урала, чтобы они соблюдали меры предосторожности.

Как рассказали сотрудники МЧС, уже в понедельник, 28 мая, жители Урала могут столкнуться со страшным ураганом, который может нанести существенный ущерб как для здоровья граждан, так и для их имущества. В связи с этим на официальном сайте спасательной службы опубликовали ряд советов по соблюдению мер безопасности.

Так, автомобилистам порекомендовали не парковать свои автомобили под деревьями и около подъездов, так как сильный ветер может свалить дерево или смести шифер с крыши, отчего пострадает машина. Пешеходам посоветовали по мере возможности не выходить на улицу, а если же сильный ветер застанет их врасплох, то нужно постараться укрыться в подземном переходе или подъезде, под деревьями и на открытом пространстве находиться крайне не рекомендуется во избежание серьезных травм.

Во время урагана также посоветовали ограничить работы на свежем воздухе или высоте, чтобы не навредить собственному здоровью. Сколько дней ураган будет бушевать на Урале в настоящий момент неизвестно.