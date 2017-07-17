СМИ: Беспилотник ВМС США провел разведку в Донбассе

СМИ сообщили о том, что над линией разграничения в Донбассе заметили американский беспилотник. Мониторинговые службы сообщают, что летающий аппарат в течение нескольких часов наблюдал за тем, что происходит на Донбассе.

Как стало известно в воскресенье, 27 мая, беспилотник ВМС США Global Hawk провел разведывательную операцию в Донбассе. Как сообщают мониторинговые службы, вылет летательного аппарата американских ВМС был зафиксирован с авиабазы Сигонелла, которая находится на острове Сицилия, и несколько часов провел в воздушном пространстве Донбасса, наблюдая за происходящим на территории ЛНР и ДНР.

Отмечается, что это уже не первый раз, когда американские беспилотники замечают в Донбассе. Многие эксперты предполагают, что ВМС США таким образом может осуществлять наблюдение и за прилегающими к границе территориями России, при этом находясь в воздушном пространстве самопровозглашенных ЛНР и ДНР.