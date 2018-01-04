"Красиво и пугающе": НЛО вновь посетило Ростов и напугало горожан

НЛО снова посетило Ростов-на-Дону. На этот раз горожане заметили ночью в области Левенцовского микрорайона.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в ночь на 27 мая в небе над Ростов проплыл странный светящийся шар, который напугал жителей Левенцовского микрорайона. Ростовчане сообщили о том, что НЛО кружило в небе некоторое время, оно быстро перемещалось из стороны в сторону и по своему внешнему виду напоминало большую белую сферу. Странный объект попал на камеру смартфона одного из жителей города, после того, как люди начали обращать на него внимание, растворился также внезапно, как и появился.

Местные жители сообщили, что корабль пришельцев выглядел одновременно невероятно красивым и пугающим. Пользователи соцсетей не смогли понять, чем инопланетян так заинтересовал Ростов, некоторые даже приурочили частое явление НЛО к грядущему ЧМ-2018 по футболу. Многие также вспомнили о том, что в начале мая в небе над Ростов проплыл целый "рой" НЛО, состоящий из 20-30 летающих тарелок.