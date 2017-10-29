Генерал Шаманов раскрыл подробности боя с террористами в Сирии

Стали известны подробности нападения террористов на артиллерийскую батарею в сирийском Дейр-эз-Зоре, где погибли четверо российских военнослужащих. Генерал Владимир Шаманов заявил, что атака боевиков была спланирована, потому жертв не удалось избежать.

Сразу же после того, как Минобороны РФ официально подтвердили данные о гибели российских военных в Сирии, генерал Владимир Шаманов уточнил в Генштабе РФ все подробности боя с террористами и дал интервью представителям СМИ. Он рассказал о том, в провинции Дейр-эз-Зоре довольно сложная местность, где артиллерийская батарея прикрывала свой сектор. Генерал отметил, что террористы напали внезапно, сирийская правительственная армия и российские военнослужащие не смогли быстро отреагировать, потому не обошлось без жертв.

Шаманов считает, что боевики тщательно продумали план нападения и решили напасть ночью внезапно и стремительно, чтобы военные не смогли отбить атаку. По его словам, террористы приехали на быстроходных автомобилях Toyota с крупнокалиберными пулеметами и сразу же начали обстрел.

Шаманов рассказал, что на батарее находились сирийские военнослужащие, которые вступили в бой с террористами и успешно отбили атаку, ликвидировав 43 боевика. Все же, из-за непредсказуемого нападения, погибли 2 военнослужащих, еще 2 умерли в больнице и 3 тяжело ранены. Шаманов отмечает, что гибель в Сирии военнослужащих является не только трагедией для их близких и родных, но и для всей страны в целом.