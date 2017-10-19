В день города под "Мостом глупости" в Петербурге застряла юбилейная 150-я "ГАЗель"

В Санкт-Петербурге в день города произошла юбилейная авария под так называемым "Мостом глупости". Очевидцы отмечают, что переправа на Софийской улице поймала 150-ю "ГАЗель".

Как известно, в воскресенье, 7 мая, в Петербурге празднуют день города. В этот день "подарок" получил и путепровод на улице Софийской. Очевидцы сообщили о том, что еще один водитель не обратил внимание на предупреждающую надпись на мосту "ГАЗель не проедет" и, поверив в себя, рискнул. Ничего хорошего из этого не вышло, проскочить "ГАЗели" так и не удалось, она плотно встряла, словно пробка.

На страничке "Моста глупости" в соцсети сообщили, что это была 150-я, юбилейная "ГАЗель". Судя по тому, что автомобиль не получил серьезных повреждений, водитель все-таки перед попыткой проехать под мостом сбросил скорость.

"Мост глупости" доволен "подарком" ко дню города и с удовольствием ждет следующего юбилейного автомобиля, сообщается на его странице.