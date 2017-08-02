Минобороны РФ официально подтвердило информацию о гибели российских военных в Сирии

Буквально недавно СМИ сообщили о погибших российских военнослужащих во время нападения боевиков на территории Сирии. Минобороны РФ официально подтвердило данную информацию сразу же после того, как пресса озвучила данные о потерях.

Как заявили в Министерстве обороны России, сведения, предоставленные СМИ, на самом деле соответствуют действительности. В ведомстве подтвердили, что во время террористической атаки в Сирии погибли два российских советника, еще пятеро военных с различными травмами были срочно госпитализированы. Медики сделали все возможное, чтобы спасти жизни солдат, однако двое из пострадавших все же скончались в военном госпитале.

В Министерстве также отметили то, что нападение на военнослужащих произошло ночью в сирийском Дейр эз-Зоре, бой продолжался в течение часа. Отмечается, что российским военным удалось уничтожить 43 террориста, а также 6 автомобилей с техникой боевиков. В Минобороны рассказали, что всех участвующих в бою военнослужащих представили к государственной награде.