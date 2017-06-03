В Ставрополье пьяный мужчина позагорал на крыше чужой иномарки

Теплая погода позволила жителям Ставрополья отправиться загорать на лоно природы и насладиться ласковыми лучами солнца. Один из ставропольцев избрал весьма странный способ принятия солнечных ванн, который попал на видео.

Пожилой житель Ставрополья увлекся спиртными напитками и его потянуло на приключения. Так, он разделся до нижнего белья и стал прогуливаться между припаркованными иномарками во дворе одного из домов, тщательно присматриваясь к каждой из них. Наконец, выбрав подходящую, пьяный мужчина начал взбираться на нее и когда смог залезть на крышу, присел немного отдохнуть.

По всей вероятности, ставрополец настолько устал, что решил прилечь и расслабиться под теплыми лучами весеннего солнышка. Все происходящее снимал на видео другой житель Ставрополья, который в тот момент находился в припаркованной неподалеку машине.

Примечательно, что в тот момент в его автомобиле играла популярная песня Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", а автор в комментариях под видео поинтересовался у ставропольцев, где они любят загорать.