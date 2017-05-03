"Росатом" и Иордания займутся строительством реактора малой мощности

От анонимных источников из правительства Иордании поступили сведения о том, что королевство не намерено вместе с "Росатомом" заниматься строительством большой АЭС. Вместо этого был разработан другой проект, реализацией которого займутся в ближайшее время.

Как стало известно, в настоящий момент Иордания вместе с корпорацией "Росатом" рассматривает возможность создания в королевстве реактор малой мощности вместо планируемой большой АЭС, строительство которой могло обойтись в 10 миллиардов долларов.

Из-за слишком большой стоимости реализации проекта по строительства АЭС мощностью 2 тысячи МВт, Иордания приняла решение выйти из проекта и заняться другой перспективной разработкой. Так, теперь в стране могут начать строительство реактора малой мощности, документ соглашения уже был подписан в субботу, 26 мая.