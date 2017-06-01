В Нальчике неожиданно посреди улицы открылся "портал в иной мир"

Жители России уже привыкли видеть огромные ямы на дорогах, однако не перестают удивляться и ругать власти, едва заметят трещину в дорожном покрытии. В Нальчике, к примеру, нашли довольно глубокую яму на одной из улиц города и решили "казнить" чиновников, отвечающих за состояние дорог.

В социальных сетях жители Нальчика начали обсуждать внезапно открывшийся "портал в иной мир" на одной из улиц города. Так, мужчина пожаловался на убитые дороги в городе и призвал каждого водителя быть особо внимательным, так как на улице Толстого сам "дьявол" решил понаблюдать из преисподней за тем, что происходит в городе, потому там и образовался "портал в иной мир", глубиной в полметра.

Жители Нальчика тут же ответили возмущением на очередной пост о ямах на дорогах, отметив, что давно перестать удивляться происходящему, так как "это же Россия". Многие также решили "казнить" всех чиновников, которые отвечают за состояние дорожного покрытия в городе, ведь они, вероятнее всего, летают на вертолетах и не имеют понятия, что творится на дорогах.

Другие пользователи принялись шутить на тему огромной ямы посреди улицы, называя ее и адским котлом для нерадивых водителей, и даже новой базой пришельцев.